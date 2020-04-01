مانشستر يونايتد مجبر على دفع "مكافأة الولاء" لسانشيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

سيضطر مانشستر يونايتد إلى دفع مكافأة الولاء إلى أليكسيس سانشيز بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني، إذا عاد من فترة إعارته لنادي إنتر ميلان. فشل سانشيز في التأثير حتى الآن في هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات فقط في الدوري، وسجل مرة واحدة، وخرج عن صالحه مع المدرب أنطونيو كونتي. لدى إنتر خيار شراء سانشيز في نهاية فترة الإعارة، لكن كما ذكرت صحيفة ديلي ستار في وقت سابق من الأسبوع، قرر كونتي بالفعل أنه لا يفعل بند الشراء ولا يريد الاحتفاظ به. وكان سانشيز حزيناً في أول موسم له في أولد ترافورد، على الرغم من حصوله على راتب خيالي وصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع منذ انضمامه من آرسنال. في حين لا يزال يونايتد يدفع جزءاً كبيراً من أجره أثناء وجوده في إنتر، وسيضطرون إلى تحملهم مرة أخرى عند عودته. ومما زاد الطين بلة أنهم قد يتعرضون لضربة أخرى، لأن عودة سانشيز ستنشط فقرة في عقده الأولي. ووفقًا لصحيفة ذا صن، فإن البالغ من العمر (31 عاماً) سيحصل على مكافأة في يوليو (تموز)، والتي تبلغ مليون جنيه إسترليني. بالإضافة إلى أجوره الباهظة، سيتعين على إنتر أيضاً دفع رسوم بقيمة 17.5 مليون جنيه إسترليني للتوقيع عليه بشكل دائم.

