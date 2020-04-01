الكرة في زمن الأوبئة.. أولمبياد بكين 2008 تنتصر على " الحمى الثلاثية "

الأربعاء 1 أبريل 2020

توقفت عجلة الدوريات العالمية والعربية منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " والذى أدى إلى وفاة الآلاف الأشخاص حول العالم.



وفي السطور التالية يسلط معكم موقع " الخليج 365 " الضوء على إقامة أولمبياد بكين 2008 والتي أقيمت رغم وجود تخوف من تفشي مرض الحمى الثلاثية ضمن سلسلة الكرة في زمن الأوبئة.

البداية كانت بفوز مدينة بكين بشرف تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية 2008 وبدأت في التحضير للبطولة التي تعتبر معترك رياضي عالمي يشارك به ملايين اللاعبين من مختلف دول العالم في الرياضات المختلفة.

وسبق البطولة وجود مرض يدعى الحمى الثلاثية والذي أثار قلق المسؤولين في الحكومات خاصة أنه يصيب الأطفال وأعراضه عبارة عن طفح جلدي مع وجود بثور وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل الالتهاب السحائي الفيروسي.

وتسبب الفيروس قبل إنطلاق البطولة في إصابة أكثر من 27 ألف و499 حالة وتسبب في وفاة أكثر من 34 ودعا البعض لتأجيل إنطلاق المنافسات خوفاً على الرياضيين من الإصابة به أو بالأمراض الأخرى التي يسببها.

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لكن اللجنة المنظمة للبطولة رفضت رفضاً باتاً وأكدت إقامة المنافسات في وقتها دون تأجيل أو إلغاء.

وشهدت دورة الألعاب الأوليمبية 2008 محافظة المنتخب الأرجنتيني على ذهبيته الأوليمبية في كرة القدم بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا بهدف واحد مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة تواجد عدد كبير من الجماهير وصل إلى 89 ألف متفرج شاهدوا نجم بنفيكا البرتغالي وقتها أنخيل دي ماريا يستلم كرة من النجم ليونيل ميسي ويودع الكرة في الشباك النيجيري.

فيما سحق المنتخب البرازيلي نظيره البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لينجح في الفوز بالميدالية البرونزية وسجل وقتها للسليساو دييجو لاعب وسط فيردر بريمن وقتها الهدف الأول وأضاف جو الفيس دي أسيس نجم السيتزينز مانشستر سيتي الهدف الثاني.

ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الوقت بدل الضائع ليقود رفقاء الأسطورة رونالدينيو للفوز بالميدالية البرونزية بعد أن خسروا في الدور نصف النهائي من حامل اللقب منتخب الأرجنتيني بالنتيجة ذاتها.