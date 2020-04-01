شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد كلمة السر فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ أحمد فتحى إدارة النادى الأهلى اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتى لم تشهد التوصل لاتفاق نهائى بين الطرفيين.

أعربت لجنة التخطيط بالأهلى التوفيق لأحمد فتحى في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.

ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

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وتسبب عبدالله السعيد، نجم بيراميدز الحالي، في تأجيل أحمد فتحي حسم موقفه من الأهلي لمدة 48 ساعة، بعدما أقنعه بالانتقال إلى بيراميدز خلال الموسم المقبل، في ظل علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ أن كانا لاعبين في "المارد الأحمر".

وتزامل عبدالله السعيد مع فتحي في الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2011 قادما من الإسماعيلي، قبل أن يرحل في عام 2018.

وعرض الأهلي على فتحي الحصول على 11 مليونا في الموسم بعقد يمتد لموسمين، بينما يرغب هو في الحصول على 16 مليونا، ليختار عرض بيراميدز الذى يقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد بعقد لمدة 3 سنوات.