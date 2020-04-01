وزارة الرياضة تهيب بالجميع تحرى الدقة تجاه الشائعات والأخبار المغلوطة عن فيروس كورونا

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية منذ بداية الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا بالحرص الشديد على متابعة جميع المصريين بالخارج والاطمئنان على أحوالهم وكانت مصر من أولي دول العالم التى أعادت رعاياها العالقين بالخارح ومازالت جهود الحكومة مستمرة طوال فترة الأزمة لمتابعة أحوال المصريين بالخارج ومنهم الرياضيين واللاعبين المتواجدين خارج مصر .

مشيرا أنه تم الاتفاق على ارسال طائرتين لاستقدام الرياضيين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة ضمن إجراءات الحكومة المصرية لمتابعة جميع المصريين بالخارج.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة من الجميع تحرى الدقة والعودة إلى المصادر الموثقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً من الأخبار المغلوطة والشائعات الخاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر ومنها ما نشرته مؤخراً أحد المواقع التي

تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذى تحركت معه الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصرى للمصارعة والذى أكد أن اللاعب هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر ، فضلاً عن ما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال أحد وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا وأكدوا أن الصور المتداولة صوراً قديمة للاعب.