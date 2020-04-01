الزمالك يُجهز حقيبة مستندات الرد على «كهربا» والأهلي في شكوي «الفيفا»

يعكف مسئولو نادى الزمالك على تجهيز حقيبة مستندات مدعمة بعدد من الفيديوهات للرد على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا والذي حصل على مهلة من الفيفا حتى ١٢ابريل المقبل لإرسال مذكرة حول الشكوى التي تقدم بها النادي ضد اللاعب والذي يتهمه فيها بالهروب وفسخ تعاقده من جانب واحد رغم ارتباطه بعقد ممتد مع الزمالك لمدة موسمين قادمين وكذلك حصوله على مستحقات مالية قام بالتوقيع عليها من العقد الموثق في اتحاد الكرة المصري وكذلك توقيعه للنادي البرتغالي دون الرجوع إلى ناديه ثم انتقاله إلى النادي الأهلي وقيده في القائمة.

كما جهز نادي الزمالك ردا بالمستندات على النادي الأهلي بعد أن قام مجلس إدارة الأبيض بتقديم شكوى مماثلة

ضده إلى الفيفا.

كان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة تضمنت مطالبته للجنة الخماسية بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

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وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة ما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر،

ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات.

على جانب آخر، طالب الفرنسي كارتيرون من الجهاز المعاون سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز وعمرو عبدالسلام تقديم تقرير مفصل عن جميع اللاعبين الذين يؤدون مرانهم داخل منازلهم والبرنامج الذي يخضع له كل لاعب للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، بسبب تعذر تجمعهم في النادي لأداء التدريبات الجماعية في الوقت الحالي كما طلب كارتيرون من الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق متابعة أوزان اللاعبين خوفا من زيادتها في الوقت الحالي.

وينتظر المدير الفني موقع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من استئناف المسابقة من عدمها حتى يحدد موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، كما ينتظر موقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من مباراتي الذهاب والعودة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا وهل ستقام في موعدها في مايو القادم أم سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.