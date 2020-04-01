شكرا لقرائتكم سنة أسعد يا سمير.. مدافع الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى، اليوم الاربعاء، بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية ، بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى وساهم بقوة فى صعوده فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ 17 من عمره.

سعد سمير أطلق منذ أيام قليلة مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التى شهدتها مصر الفترة الماضية، حيث شارك فى المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحى وغيرهم.

انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفي عام 2009 انضم الي النادي الاهلي قادماً من النصر الليبي حيث كان يلعب في منتخب الشباب والتحق بعدها للعب في صفوف المنتخب المصري الذي خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

انتقل مدافع الأهلي إلى النادي المصري في موسم 2011/2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

Advertisements

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام فى 2014 ، 2016 ، 2017، 2018، و2019 وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2014، وكأس السوبر 2015 ، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

وكتب "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، أنه فى الكرة المصرية أصبح "خصوم الأمس أصدقاء اليوم.. الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا"، مضيفا "لا يهم الآن أى نادٍ تشجع، اليد باليد والكل أصبح واحد. نجوم أكبر وأعرق ناديين الأهلى والزمالك أعلنوا أنها ساعة العمل وأنه حان وقت العطاء".

وأضاف الموقع، "بدأت مبادرة تحدى الخير عند سعد سمير الذى أعلن تكفله بالإنفاق على 20 أسرة خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء الأزمة وأعلن تحديه لمجموعة من زملائه من لاعبى الناديين".

وواصل موقع الفيفا "انطلقت مبادرته ككرة الثلج لتشمل العديد من نجوم كرة القدم المصرية: طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، أحمد حسن كوكا والعديد من اللاعبين الذين ينضون إلى التحدى بشكل يومى".

واختتم الاتحاد الدولى لكرة القدم "المئات وربما الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا التحدى الذى أظهر الوجه الجميل للشعب المصرى عندما تشتد الأزمات".