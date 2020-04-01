شكرا لقرائتكم الزمالك يطعن على حكم فيفا بدفع 400 ألف دولار للبرتغالى فيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدمت إدارة نادى الزمالك، بطعن على الحكم الصادر فى قضية البرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى جاء من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار للمدرب البرتغالى ومعاونيه السابقين بجهاز الفريق.

وجاء طعن الزمالك على "فيفا" فى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، يتضمن أن الحكم الصادر لم يراعى الظروف المختلفة فى القضية ومنها إيداع مستحقات المدرب البرتغالى فى حسابًا بنكيًا فى مصر دون أن يتسلمها المدير الفنى إلى جانب عدد من الأمور التوضيحية.

وتقدم الزمالك بمذكرة عن طريق محاميه أحمد عبد الفتاح، فى تلك القضية لطلب مهلة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك من أجل تقديم دفوع جديدة فى القضية وعدد من النقاط التوضيحية إلى المحكمة الرياضية الدولية وهو ما وافقت عليه المحكمة.

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وحرص مسؤولو الزمالك خلال الفترة الأخيرة على التحرك فى مختلف الملفات الخاصة بقضايا النادى ومنها قضية كهربا صانع ألعاب الفريق السابق، والتى وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فيها على طلب محمود كهربا، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام، تنتهى يوم 12 من أبريل الجارى، للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى، بعدما كان قد حدد له الثانى من أبريل المقبل، موعدًا للرد على شكوى الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب مُهلة للرد على الشكوى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة التحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه، عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.