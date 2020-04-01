الامارات | بالفيديو.. جوكوفيتش يلعب التنس في منزله بالمقلاة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جوكوفيتش يلعب التنس في منزله بالمقلاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم كرة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يلعب التنس مع أحد أصدقائه باستخدام المقلاة.



وعلق جوكوفيتش على الفيديو قائلا: "المنافسة لا تتوقف أبدا".



وكان جوكوفيتش قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة بلاده على مكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، وأشار إلى أنه يمضي مع عائلته الوقت في العزل المنزلي بموجب تعليمات السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.