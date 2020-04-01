شكرا لقرائتكم رئيس الإتحاد السكندرى يجتمع بـ طلعت يوسف لوضع خارطة الطريق للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى جلسة مرتقبة مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق لوضع خارطة الطريق للفريق الكروى الاول خلال الفترة المقبلة .

وينتظر مجالس إدارات أندية الدورى معرفة المصير الأخير لمسابقة الدورى بعد تأجيلها حتى منتصف أبريل الجارى بسبب انتشار وباء كورونا القاتل ، وفرض الدولة بعض الإجراءات والتدابير الإحترازية من أجل حصر المرض القاتل .

ووافق مجلس إداره الاتحاد السكندرى على طلب لاعبو الاتحاد السكندرى الاجانب بالسفر إلى بلادهم للاطمئنان على أسرهم والعودة مرة أخرى وبعد التأكد من طول فترة الراحة تم السماح للاجانب بالسفر وهم رزاق سيسيه و أوكوى و ويلسون و وعمر الميدانى الى بلادهم فيما رفض الليبى انيس سالتو الليبى الرحيل وفضل البقاء .

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فى ذات السياق قرر مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى استمرار إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بمقر النادى بالشاطبى وفرع النادى بسموحه حتى منتصف أبريل الجارى كنوع من الإجراء الإحترازى والوقائى ومنع عملية الإختلاط فى إطار خطة الدولة لحصر وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله .

فى الوقت نفسه وجه محمد مصيلحى خالص شكره واعتزازه لجيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض وجميع الأجهزة المعاونة فى المجال الطبى من مجهودات كبيرة يبذلونها من أجل علاج المرضى المصابين بالفيروس .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى قامت بها الدولة منذ فترة طويلة ، وطالبت الشعب المصرى بتنفيذ تلك التعليمات بكل صرامة للحفاظ على حياتهم والبقاء فى المنزل وعدم النزول للشوارع إلا فى الضرورة القصوى .