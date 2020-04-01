أكد الإعلامي "إبراهيم فايق"، إن الدوري الإنجليزي على مشارف عودته في بداية شهر ٥ في مدينتين "لندن وميتلاندز" بعد عمل حجر صحي هناك لإتمام الموسم الحالي.
وتابع "فايق" خلال تقديم برنامج "جمهور الثالثة"، والمذاع عبر فضائية "ONTime Sports" : ميسي أحرج العالم كله بتصريحاته عن خصم ٧٠٪ من أجور اللاعبين في الدوري الإسباني لتغطية رواتب العاملين في جميع الأندية.
وأضاف أن التفكير في الدوري المصري اقتصر على إيقاف البطولة فقط ,معقبا : توجد العديد من الأندية تريد أن تلغى الدوري لأنها تريد التخفي في إلغاء البطولات بسبب ضعف موقفها وهبوطها.
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كانت هذه تفاصيل خبر «بعد تصريح ميسي عن خصم ٧٠٪ من أجور اللاعبين لتغطية رواتب العاملين بالأندية»..إبراهيم فايق: مفيش لاعب في مصر عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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