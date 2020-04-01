«بعد تصريح ميسي عن خصم ٧٠٪ من أجور اللاعبين لتغطية رواتب العاملين بالأندية»..إبراهيم فايق: مفيش لاعب في مصر عملها

أكد الإعلامي "إبراهيم فايق"، إن الدوري الإنجليزي على مشارف عودته في بداية شهر ٥ في مدينتين "لندن وميتلاندز" بعد عمل حجر صحي هناك لإتمام الموسم الحالي.

وتابع "فايق" خلال تقديم برنامج "جمهور الثالثة"، والمذاع عبر فضائية "ONTime Sports" : ميسي أحرج العالم كله بتصريحاته عن خصم ٧٠٪ من أجور اللاعبين في الدوري الإسباني لتغطية رواتب العاملين في جميع الأندية.

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وأضاف أن التفكير في الدوري المصري اقتصر على إيقاف البطولة فقط ,معقبا : توجد العديد من الأندية تريد أن تلغى الدوري لأنها تريد التخفي في إلغاء البطولات بسبب ضعف موقفها وهبوطها.

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