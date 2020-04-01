شكرا لقرائتكم فايلر: لن أغير أى فرد فى جهازى المعاون حال تجديد عقدى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه فى حالة تجديد تعاقده مع الأهلى للموسم المقبل، فانه لن يغير أى فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح فى العمل معهم، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.

عن منافس الأهلى فى الدورى، قال فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: أن الزمالك بالطبع منافس قوى وكذلك بيراميدز مستوى الدورى بشكل عام قوى بدليل أن الأهلى تعادل امام سموحة، وأكد فايلر أنه فى حالة إلغاء الدورى فأنه سيشعر بالإحباط ولكنها إرادة الله.