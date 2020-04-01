شكرا لقرائتكم فايلر: لن أغير أى فرد فى جهازى المعاون حال تجديد عقدى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه فى حالة تجديد تعاقده مع الأهلى للموسم المقبل، فانه لن يغير أى فرد من الجهاز المعاون لأنه يرتاح فى العمل معهم، موضحا أن علاقته جيدة للغاية بجهازه المعاون وبينهم تنسيق وانسجام تام.
عن منافس الأهلى فى الدورى، قال فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: أن الزمالك بالطبع منافس قوى وكذلك بيراميدز مستوى الدورى بشكل عام قوى بدليل أن الأهلى تعادل امام سموحة، وأكد فايلر أنه فى حالة إلغاء الدورى فأنه سيشعر بالإحباط ولكنها إرادة الله.
وأوضح مدرب الأهلى، أنه كان يتمنى مواجهة الزمالك فى الدورى من أجل جماهير الأهلى، والتى انسحب فيه الأبيض ولم يذهب لملعب المباراة، قائلا: كنت أتمنى مواجهة الزمالك في الدورى علشان جماهير الأهلى، ولم أفكر في تأثير المواجهة على اللاعبين قبل مباراة صن داونز، لأن اللعب بيساعد اللاعبين وليس العكس".
وعن رمضان صبحى، أوضح مدرب الأهلى: إنه لا يمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، ولو مشى هنتعاقد مع لاعب جديد".
وأضاف فايلر، أننا نجحنا في اللعب بدون رمضان صبحى كتير، ولابد من إيجاد بديل من اللاعبين الموجودين، وأتمنى بقاء رمضان صبحى مع الأهلى أطول وقت".
وعن الجهاز الطبى، قال مدرب الأهلى: "معنديش مشاكل مع الجهاز الطبي في الأهلى بسبب إصابات اللاعبين، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل مكان، ولكن لابد من دراسته والتغلب عليه.
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