شكرا لقرائتكم مفاجأة .. ضياع دوري أبطال أفريقيا يفسخ عقد فايلر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى، وجود بند في عقده مع القلعة الحمراء يتيح للنادي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية في حالة عدم حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، أنه وافق على وضع هذا البند فى العقد والتوقيع علية رغم صعوبته لأنه يحلم بالحصول علي البطولة من أجل إسعاد الجماهير الحمراء.

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