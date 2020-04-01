شكرا لقرائتكم مفاجأة .. ضياع دوري أبطال أفريقيا يفسخ عقد فايلر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلى، وجود بند في عقده مع القلعة الحمراء يتيح للنادي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية في حالة عدم حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.
وقال فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، أنه وافق على وضع هذا البند فى العقد والتوقيع علية رغم صعوبته لأنه يحلم بالحصول علي البطولة من أجل إسعاد الجماهير الحمراء.
وقال فايلر : كنت أتمنى مواجهة الزمالك في الدورى علشان جماهير الأهلى، ولم أفكر في تأثير المواجهة على اللاعبين قبل مباراة صن داونز، لأن اللعب بيساعد اللاعبين وليس العكس".
وعن رمضان صبحى، أوضح مدرب الأهلى: إنه لا يمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، ولو مشى هنتعاقد مع لاعب جديد".
وأضاف فايلر، أننا نجحنا في اللعب بدون رمضان صبحى كتير، ولابد من إيجاد بديل من اللاعبين الموجودين، وأتمنى بقاء رمضان صبحى مع الأهلى أطول وقت".
وعن الجهاز الطبى، قال مدرب الأهلى: "معنديش مشاكل مع الجهاز الطبي في الأهلى بسبب إصابات اللاعبين، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل مكان، ولكن لابد من دراسته والتغلب عليه.
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