شكرا لقرائتكم زيدان يرد على الهجوم الإنجليزي ضد محمد صلاح: مش محتاج نصيحة من حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند الألماني على الهجوم الذي يتعرض له الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وهدافه في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتعرض محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة لهجوم كبير من قبل بعض اللاعبين السابقين والنقاد الرياضيين في إنجلترا بداعي تراجع مستواه وتفريطه في العديد من الفرص المحققة التي كان بإمكانه حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مبكراً وموافقتهم على التخلي عنه ورحيله لأي نادي على العكس من اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وقال محمد زيدان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد صلاح لاعب كبير للغاية ووصل الى مكانة يستحقها وأرقامه تعكس مدى المستوى الذي يقدمه في الكرة العالمية".

وعن نصيحة اللاعب للتعامل السليم مع هذه التصريحات الهجومية قال زيزو: "محمد صلاح مش محتاج نصايح فهو لاعب محترف بمعنى الكلمة ووصل للمكانة التي يحلم بها أي لاعب وهو يعرف جيداً التعامل مع مثل هذه الظروف".

تابع محمد زيدان: "محمد صلاح يمتلك ثقة مدربه يورجن كلوب والأخير أكد لي أنه يحبه ويثق به بشكل مطلق وهذا هو الأهم في الأمر"، مشدداً على أن الفرعون المصري ليس بحاجة لنصائح وأن صلاح ليس مطالبا بأن يسمع كل نصيحة وينفذها لأنه لديه مشروعه الخاص وناجح به بدرجة كبيرة.

وأشار محمد زيدان الى أن صلاح يقدم مستوى متميز مع ليفربول والدليل أنه هداف الفريق ومتصدر كافة الأرقام بين اللاعبين فكيف يتعرض لهذا الهجوم، فاللعبة باتت لغة أرقام يتم ترجمتها لقياس مستوى اللاعبين في كافة البطولات.

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وقال محمد زيدان أن هناك مساحة فراغ كروي في العالم وتجد الجميع يبحث عن موضوعات من شأنها اثارة الرأي العام الكروي".

وقال محمد زيدان ان نصيحته لمحمد صلاح هي عدم التأثر بالتصريحات او الانتقادات التي تطوله ويركز في مشواره الكروي خاصة وان إنجازات الريدز مرتبطة بمحمد صلاح ويورجن كلوب خلال الفترة الأخيرة وبالتالي عليه تجاوز الأمر بالشكل السليم وأنا أثق في قدرته على ذلك.