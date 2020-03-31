كورونا يحرم برشلونة من عائد "المليار" التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خسر برشلونة فرصة تحقيق عوائد قياسية في تاريخ النادي، بعدما كان في الطريق الصحيح نحو موسم اقتصادي استثنائي، قبل أن يضرب انتشار فيروس كورونا منافسات كرة القدم.

وانتشر فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، حيث أصاب أكثر من 800 ألف شخص، وأودى بحياة ما يزيد عن 40 ألفًا، وهو ما تسبب في تجميد النشاطات الرياضية، وأبرزها منافسات كرة القدم.

وقال جوزيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس: "نحن أنجح أندية العالم في تحقيق العوائد، لكننا لن نصل إلى عائد 1.05 مليار يورو الذي خططنا له في الميزانية" وأكمل رئيس برشلونة: "كنا نسير بمعدل قياسي في شهر فبراير، معدل فاق توقعاتنا."

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وحًرم برشلونة من تجاوز حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخه، بل وأصبح النادي الكتالوني في أزمة نجمت عن الآثار الاقتصادية السلبية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات بارتوميو بعد يوم واحد من موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% للمساهمة في تجاوز ناديهم أزمته الاقتصادية الحالية، حيث وفرت تلك الخطوة ما يقرب من 16 مليون يورو شهريًا.

وأكمل بارتوميو: "لم تعد لدينا عوائد من تذاكر المباريات، الحقوق التليفزيونية، وكذلك متاجر النادي والمتحف، وهو ما حاولنا تعويضه بتخفيض رواتب الرياضيين وكذلك المسؤولين."

وتعد إسبانيا إحدى أكثر دول العالم تأثرًا بانتشار فيروس كورونا، حيث أصاب المرض ما يقرب من 95 ألف شخص في الأراضي الإسبانية وأودى بحياة ما يزيد عن 8 آلاف.