شكرا لقرائتكم "تخطيط الأهلي" : عقد محمد هاني ممتد لمدة 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت لجنة التخطيط بالأهلي أوصتبالتجديد لمحمد هاني بعد ظهوره مع الفريق بشكل طيب في الوقت الذي وافق رينيه فايلر علي خطوة تجديد عقد اللاعب.
ويرغب مسئولو الأهلي في الحفاظ على محمد هاني في ظل عدم وضوح الرؤية في ملف استمرار أحمد فتحي من عدمه، بعد طلب اللاعب المخضرم مهلة قبل الرد على عرض الأهلي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
ومن المنتظر أن تنتهى المهلة التي طلب أحمد فتحي الحصول عليها غداً الأربعاء، على أن يعلن بعدها اللاعب الملقب بالجوكر قراره النهائي سواء بالموافقة على التجديد للأهلي بشروط الإدارة الحمراء أو الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.
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