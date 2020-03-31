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3 مواقف تؤكد صعوبة تغيير قناعات فايلر مدرب الأهلى

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جدة - عمرو شويل كشفت العديد من المواقف خلال الفترة الماضية عن صعوبة تغيير السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى، لقناعاته مهم حدث.

ونجح فايلر في قيادة الأهلى لتحقيق الفوز في 16 مباراة متتالية والتعادل في أخرى، ليتعلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادى المقاولون العرب، كما قاد الفريق للتأهل لنصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا ليضرب موعدا مع الوداد المغربى.

وأظهر فايلر خلال الفترة التي قاد فيه الأهلى شخصية قوية سيطر بها على نجوم الأهلى، كما نجح في الاعتماد على معظم لاعبيه ومنحهم فرص للمشاركة في التشكيل الأساسى، ليستطيع العبور بالاهلى من كل المآزق التي تعرض لها والإصابات التي واجهها مثل إصابة حمدى فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وسعد سمير.

ولكن هناك مواقف أثبتت صعوبة تغيير فايلر لقناعاته وهو ما نكشف عنها في السطور التالية..

 صالح جمعة

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رفض فايلر منح صالح جمعة أي فرصة للعودة لمستواه والمشاركة مع الأهلى بعدما أكد أن مشكلة صالح ذهنية ويحب اللعب الفردى وطالبته بالتركيز عشرات المرات على أخطائه ولكن لا يتغير، مطالبا برحيله حتى لو ذهب لنادى الزمالك.

وليد أزارو

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أطاح فايلر بوليد أزارو من الأهلى بسبب قناعاته بأن طريقة لعبه لا تناسب خطته ولم يحاول تعديله، والذى رأى أن المغربى لا يجيد إلا اللعب على الهجمات المرتدة، ويرى أنه القرار الأفضل له، ولم يبال بتألق اللاعب مع الاتفاق السعودى، أو ما قدمه أزارو مع الأهلى قبل مجيء السويسرى.

حسام عاشور
 

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كل ما قدمه عاشور مع الأهلى لم يشفع له عند فايلر الذى تمسك برحيل قائد الأهلى وعدم تجديد تعاقده، حيث يرى أن هناك لاعبين في النادى أصغر منه فى السن وأكثر لياقة ولابد من منحهم فرصة لأنها سنة الحياة، وأنه ليس له دور في الموسم المقبل.

ورغم محاولة الكثير من مسئولي الأهلى إقناعه ببقاء عاشور حتى لو موسم واحد، إلا أن فايلر لم يغير قناعاته وأمر برحيله وعدم التجديد له.

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