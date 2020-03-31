وزيرا الشباب والقوي العاملة يبحثان أوضاع العمالة غير المنتظمة بالمؤسسات الشبابية والرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الثلاثاء، السيد محمد سعفان وزير القوي العاملة؛ لبحث دعم العمالة غير المنتظمة داخل الهيئات الشبابية والرياضية ورفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المعنيين بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين والمدربين الذين تضرروا جراء أزمة فيروس

بها البلاد.وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المعنيين بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين والمدربين الذين تضرروا جراء أزمة فيروس كورونا ، وتعطل عملهم داخل مراكز الشباب والأندية خلال فترة مواجهة هذا الوباء للمضى قدماً في إجراءات دعمهم بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة، وفى ضوء إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

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