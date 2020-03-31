صور مثيرة لنيمار دا سيلفا تدفع مستشاره للرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد المستشار الإعلام للنجم البرازيلي نيما ر دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، على ما تردد مؤخرا بشأن سلوك اللاعب خلال فترة العزل الصحي الذاتي لمواجهة فيروس كورونا.

مستشار نيمار، الذي عاد إلى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا الجديد، أكد أن اللاعب يحترم قواعد الحجر الصحي المنزلي، وذلك بعد أن أثارت صورة له يحيط به عدد من الأشخاص انتقادات واسعة.

وجاء في بيان لمستشاره: “لا يستقبل نيمار أحدا”، مشيرا إلى أنه يمارس الحجر الصحي في منزل معزول تماما مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا، وفقا لما ذكرته “فرانس برس”.

البيان أضاف، أن الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار إلى جانب أشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا إلى البرازيل.

Advertisements

ووفقا للمستشار الإعلامي فقد وضع مهاجم نيمار منزله بتصرف الأشخاص الذين رافقوه من أجل أن يمضوا أسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر، وقبل أن ينتقل إلى منزله للعيش مع عائلته.

وبحسب البيان فإن الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو أن “نجله دافي لوكا جاء ليقطن مع والده”.

البيان شدد في نهايته على أنه إلى أن ينتهي الحجر الصحي للنجم البرازيلي، فإن نيمار سيستمر بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الإصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا.. وأن اللاعب ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الإنسانية والعودة إلى نشاطه الاحترافي بعد ذلك.

الجدير بالذكر أنه انتشرت صور لنيمار وبجانبه عدة أشخاص على حسابه في موقع إنستجرام وهو يمارس رياضة الكرة الشاطئية، الأمر الذي تسبب بإثارة انتقادات واسعة في البرازيل.. وحظيت واحدة من الصور بأكثر من 2.7 مليون إعجاب وأخرى بحوالي 2.5 مليون إعجاب، وثالثة بحوالي 1.8 مليون إعجاب.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” البرازيلية ذهبت إلى حد نشر مقال، يحمل شكلا من السخرية، بعنوان “نيمار: عزل جدلي”.