سيسك فابريجاس وزوجته يرقصان في الحجر الصحي.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أدى النجم الإسباني سيسك فابريجاس لاعب فريق موناكو الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، وزوجته اللبنانية دانييلا سمعان، رقصة خلال تواجدهما في فترة العزل الصحي الذاتي.
فابريجاس وزوجته نشرا مقطع الفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية للنجمة الكولمبية الشهيرة شاكيرا، خلال خضوعهما لفترة العزل المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
دانييلا سمعان نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” الذي يتابعه حوالي 3 ملايين شخص، تظهر فيه مع زوجها سيسك فابريجاس يؤديان رقصة على أنغام إحدى الأغاني الشهيرة للمغنية العالمية شاكيرا، زوجة النجم الأإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني.
العديد من نجوم الرياضة يواصلون خلال الفترة الحالية نشر فيديوهات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيهم وطمأنتهم عن آخر أخبارهم، في فترة الحجر المنزلي لمواجهة كورونا المتفشي.
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