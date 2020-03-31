الامارات | كريستيانو رونالد للبيع.. حل صعب أمام يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالد للبيع.. حل صعب أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يجد ناد يوفنتوس الإيطالي نفسه أمام خيار صعب مع استمرار الأحوال الصحية السيئة لفيروس كورونا المستجد وتأثيره الكبير على أوروبا عامة وإيطاليا بشكل خاص بسبب الأزمة الإقتصادية الكبيرة التي تضرب الأندية، فبعد قرار النادي بتخفيض رواتب لاعبي الفريق وفي مقدمتهم رونالدو، قد يجد النادي نفسه في موقف صعب إذا استمرت الأزمة.

وقالت صحيفة "الميساغيرو" الإيطالية، أن يوفنتوس قد يضطر لبيع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد التداعيات المالية الكارثية التي لحقت بالنادي بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكرت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس تنظر حاليا في ثلاث خيارات لتفادي أي مشاكل مالية مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات”.

وأشارت الصحيفة، أن رونالدو قد يعاني بشكل مباشر إن طالت أزمة كورونا، فهناك مخاوف كبيرة من ألا يستطيع "اليوفي" دفع الراتب السنوي للنجم البرتغالي، البالغ 31 مليون يورو، عندما تعود عجلة كرة القدم في إيطاليا للدوران، وقالت أن الخيارات المطروحة الأن هي عقد رونالدو لعام إضافي مع تخفيض راتبه السنوي، أو انتظار نهاية عقده في العام 2022 وتسريحه مجانا والخيار الثالث فيقضي ببيع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لقاء 70 مليون يورو وهو بالتأكيد خيار صعب للاعب.