شكرا لقرائتكم طارق الغنام : أعمل على تقطيع مبارياتى القديمة فى فترة حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

يحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو طارق الغنام لاعب فريق سلة الاهلى السابق، و المدير الادارى الحالى للفريق ..

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أكد طارق الغنام لاعب فريق سلة الاهلى السابق، انه ملازم المنزل ، ولايخرج منه الا للضرورة القصوى ، حتى تمر هذه المرحلة ، قائلا : " ربنا يسترها علينا كلنا "

وأضاف أبو تريكة السلة أنه يستغل فترة التوقف وحظر التجوال خلال بقاؤه فى المنزل فى تقطيع المباريات القديمة التى شارك بها ، مع القلعة الحمراء، ثم يقوم بتنزيلها على صفحته سواء الفيس بوك ، او صفحته بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.