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شكرا لقرائتكم شاهد علي معلول يتناول الغداء بأحد المطاعم بعد رفض السفر لتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر علي معلول صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده بأحد المطاعم في انتظار طعام الغداء، وذلك بعد بقاءه في مصر ورفضه السفر إلى تونس رغم موافقة الأهلي، بسبب الحجر الصحي.
يتدرب التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، فى منزله ويؤدى البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للحفاظ على لياقته البدنية، استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.
وقرر على معلول البقاء فى مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سيمكث بالحجر الصحى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى فى ظل جائحة كورونا التى تسود العالم حاليًا.
معلول
وحصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول، على إذن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.
ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى مناقشة فكرة رحيل على معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.
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