شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: أتدرب فى جيم قريب من منزلى.. واستمرارى مع الاتحاد بيد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الإتحاد السكندرى أنه يقضى يومه بالتدريب يوميا فى الجيم القريب من منزله ثم العودة سريعا فى إطار البرنامج الذى وضعه طلعت يوسف للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب تفشى وباء كورونا بالعالم .

وأضاف رفعت أنه يتمنى عودة مسابقة الدورى فى أسرع وقت ممكن بعد حصر مرض كورونا القاتل، متمنيا أن يمتثل الشعب المصرى للتدابير الإحترازية التى تقوم بها الدولة ويستمر فى المنزل أكبر فترة ممكنة .

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وحول موقفه النهائى من الإستمرار بالاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل ، قال صانع ألعاب زعيم الثغر أنه لاعب معار من نادى الزمالك للاتحاد لمدة موسم ينتهى بنهاية الموسم الحالى وأن موقفه بالكامل فى يد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ولن يتحدث عن أى أمور فى الوقت الحالى نظرا للموقف التى تمر به البلاد.