الامارات | موقف صادم من أياكس تجاه المغربي نوري بعد “عودته من الموت”

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صادم من أياكس تجاه المغربي نوري بعد “عودته من الموت” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي أياكس أمستردام، قد اتخذ قرار صادم بحق عدد من لاعبيه ومنها لاعب وسطه المغربي عبد الحق نوري وذلك بعد أيام قليلة من إستفاقته بعد غيبوبة استمرت 3 سنوات.
وكان عبد الحق نوري (22 عاما) قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017، وأثرت الإصابة بشكل مباشر على رأسه، فسببت خللا في وظائف المخ، مما أدخله في غيبوبة طويلة استفاق منها نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن النادي قرر تسريح لاعب خط وسطه المغربي عبد الحق نوري، بعد أيام قليلة من استفاقة اللاعب من غيبوبة دامت عامين و9 أشهر، وقد اتخذ النادي هذا القرار كجزء من سياسته للحد من الخسائر المالية وسط جائحة فيروس كوروناـ وأشارت إلى أن هذه السياسة ستشمل لاعبين آخرين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.
ولكن إدارة النادي طبقاً للصحيفة قد تعهدت بتقديم تعويض مالي مقبول لعائلة نوري بحلول شهر يونيو المقبل، كما يحاول النادي التوصل لاتفاق لتخصيص مبلغ مستقبلي يتم دفعه شهريا لنوري.
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