شكرا لقرائتكم فايلر: مصطفى شوبير موهوب وعنده قدرات يكون حارس الأهلى الأول بالمستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن ثقته فى قدرات مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، الذى تم تصعيده هذا الموسم وقيده فى قائمة الفريق الافريقية.

وقال فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: "مصطفى شوبير حارس موهوب ويمتلك إمكانيات وقدرات تؤهله ليكون الحارس الأول فى الأهلى، ولكنه يحتاج لمزيد من التدريبات والعمل بجد لكى يحافظ على وجوده فى الفريق الأول والمشاركة فى المباريات".

وأكد فايلر: أن مصطفى شوبير يتدرب بشكل قوى وعنده قدرات فنية تجعله حارس الأهلى الأول، بجانب محمد الشناوى صاحب المستوى الكبير ولا نحتاج للتعاقد مع حراس أخرى.

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أكد مدرب الأهلى، أنه دارس للإعلام وذلك من أجل التعامل مع الصحفيين ودرس علم نفس أيضا.

وقال فايلر عن مشكلته مع صالح جمعة: أن مشكلة صالح جمعة ذهنية رغم أنه يمتلك إمكانيات مميزة ومشكلته أيضا أنه يجب اللعب الفردى وطالبته بالتركيز عشرات المرات على أخطائه ولكن لا يتغير، واللاعب الذى لا يهتم بتعليماتى الفنية استبعده من حساباتى".

وأكد فايلر، أن ن أالحلول لازم تأتى من صالح جمعة ويشتغل على نفسه زى باقى اللاعبين وفى هذه الحالة سيرجع لحساباتى.

وكشف فايلر، أنه طالب إدارة الأهلى برحيل صالح جمعة والبحث عن عرض أفضل، حتى لو حصل على عرض للرحيل للزمالك فهو موافق على ذلك ويتمنى له التوفيق.