شكرا لقرائتكم عامر عامر : تلقيت عرضا من الأهلى ورحيل لاسارتي عطل الانتقال إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، تلقيت عرض من الاهلى في عهد الارجويانى مارتن لاسارتى ورفضت الرحيل الا من خلال الإنتاج الحربي ، حيث جاءنى أكثر من عرض ولكنى فضلت أن يكون من خلال النادى لاستفادته ماديا ورد الجميل له، ولكن الأمور تبدلت بعد رحيله وتغير جهاز الاهلى علاوة على إصابتي في المنتخب.

قال عامر خلال مقابلة مع إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالة على قناة اون سبورت 2 ، إن عوامل تألقه بسبب الاستقرار الفني في الإنتاج الحربي بسبب الإدارة وأيضا الجهاز الفني بقيادة مختار مختار والعمل براحة نفسية ، مؤكدا أن إصابته في المنتخب قدرية وأنا مؤمن بالقضاء وأحمد ناجى برئ منها .

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واصل : "باسم مرسي من افضل اللاعبين واضافة كبيرة للفريق وقادر على العودة لمستواه ومنتخب مصر وفورمته علاوة على أنه ملتزم في حضوره إلى النادى ".

استكمل: " الاهلى في افضل مواسمه هذا الموسم بالتزام غير طبيعي مع فايلر لزيادة النتائج، مؤكدا أن مباراته أمام المارد الأحمر هي الأصعب هذا الموسم ، مضيفا أنه يذاكر دائما ضربات جزاء لاعبي الاهلى والزمالك قبل المباراة، وأن التركيز في مباراة القطبين مختلف عن اى مباراة ، ومحمود علاء يغير طريقته في تنفيذ الضربات وإنبي اكثر فريق يستفيد من الضربات الثابتة ومعظم أهدافه من كرات ثابتة.

وعن تجربته القصيرة مع منتخب مصر قال حمدت الله كثيرا ويوجد التزام غير طبيعي في معسكر المنتخب وفترة وجودى مع احمد ناجى استفدت منه كثيرا لكن الاصابة أبعدتنى ، مضيفا أن أي حارس يحتاج إلى قدرات بدنية مهمة لتحركه بصفة مستمرة ولتحمله ضغوط كبيرة .