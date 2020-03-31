شكرا لقرائتكم والد عبدالحق نورى: ابنى حركته مقتصرة على العين والرقبة فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بن نورى والد لاعب أياكس الهولندي عبد الحق نورى، الذى استفاق من غيبوبته التي استمرت أكثر من 3 سنوات، تحسن حالته بعد مغادرته المستشفى.

وأكد محمد بن نورى في مداخلة مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: نحمد الله على تحسن حالة عبد الحق الصحية، ووجوده بين الأسرة يساهم في تحسن حالته، بعدما غادر المستشفى في ديسمبر الماضى.

وقال والد عبد الحق: أن تعافى ابنى أهم بكثير من أموال الدنيا كلها، وأطالب الجميع بالدعاء لابنى لكى يتم شفاؤه على خير وتعود مثل الأول.

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ورفض محمد بن نورى، التعليق على دور أياكس مع ابنه، وقال: "لا أحتاج شيء من أحد سوى الدعاء لابنى، حيث تقتصر حركته حاليا على حركة العين والرقبة فقط".