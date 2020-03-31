الامارات | مصدر: إذا ألغي الدوري ستُشطب كل النتائج.. والموسم المقبل من 14 نادياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إذا ألغي الدوري ستُشطب كل النتائج.. والموسم المقبل من 14 نادياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مسؤول أن الموقف النهائي لاستكمال دوري الخليج العربي لكرة القدم أو إلغائه لن يتحدد قبل 15 أبريل الجاري، مشيراً إلى أنه «في حال إلغاء البطولة ستُشطب كل النتائج، بينما ستقام في الموسم المقبل من 14 نادياً».

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «ما يتردد عن وجود اتجاه قوي لعدم استكمال المسابقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غير صحيح، وإلى الآن لا يوجد قرار واضح بشأن مستقبل الدوري، إذ إن اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين في انتظار التقارير التي ستصدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول عودة الحياة من جديد للملاعب الإماراتية، وهذا القرار لن تتضح معالمه قبل منتصف أبريل المقبل».

وكان اتحاد الكرة ورابطة المحترفين قد أصدرا قراراً بإيقاف كل بطولات كرة القدم لمدة أربعة أسابيع بداية من 15 مارس الجاري كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المصدر: «في حال حصول رابطة المحترفين على الضوء الأخضر باستئناف مباريات الدوري بعد منتصف أبريل، فلن تكون هناك أي مشكلات، إذ ستكون الجولات السبع المتبقية بحاجة إلى خمسة أسابيع على أقصى تقدير، وهو ما يعني انتهاء المسابقة في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو مطلع يونيو على أقصى تقدير، أما إذا استمرت المحاذير فسيلغى الدوري وستلغى معه كل نتائج المسابقة».

ويحتل شباب الأهلي حالياً صدارة الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه العين.

وعن شكل الدوري في الموسم المقبل في حال تم إلغاء بطولة الدوري، وهل سيتم زيادة عدد الفرق إلى 16 نادياً، قال المصدر: «اللائحة تقضي بأن بطولة دوري المحترفين تقام بـ14 نادياً، ومسابقة دوري الهواة يُشرف عليها اتحاد الكرة وليس للرابطة أي سلطة عليها، وقد يحدث تنسيق مستقبلي بين الرابطة واتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب في حق أندية الهواة لحل تلك المُعضلة».

وشدد المصدر على أن حسابات إقامة مباراة نهائي كأس رئيس الدولة التي تجمع العين مع الظفرة لا يوجد بشأنها أي إشكالية، اذ يُمكن تحديد موعد لإقامتها مطلع الموسم الجديد، إذا لم يتم استكمال الموسم الحالي.

وحول تحديد هوية الفرق الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل وكيفية تحديد طرفي مباراة السوبر، قال المصدر: «لا توجد لائحة واضحة في هذا الخصوص حول آلية تحديد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا في حال إلغاء الدوري، وهذه المسألة قد تتم بالتوافق بين الأندية خلال الاجتماع المزمع عقده بينها وبين الرابطة».

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وتخوض أندية الشارقة وشباب الأهلي والعين والوحدة، منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وأكمل المصدر: «الأمر نفسه بالنسبة لمباراة السوبر، فبطل الكأس لن يكون بشأنه أي جدل، وإنما الجدل حول هوية بطل الدوري».

وختم: «قد يكون الطرف الآخر لمباراة السوبر هو الشارقة بطل آخر نسخة لبطولة الدوري، أو أي نادٍ آخر يتم التوافق عليه مع الأندية».

يذكر أن الشارقة خاض مباراة السوبر في بداية الموسم الحالي أمام شباب الأهلي وفاز باللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

لا وجود للائحة تحدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا في حالة إلغاء الدوري.

المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل «بالتوافق»، ولا نية لإلغاء نهائي كأس رئيس الدولة.

حال استكمال الدوري ستكون الجولات السبع المتبقية بحاجة إلى خمسة أسابيع.