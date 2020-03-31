شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تبرعات في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج وباير ليفركوزن الألمانية لكرة القدم، عن مشاركتها في حملة تضامنية لتقديم 20 مليون يورو، دعماً لأندية الدرجة الأولى والثانية في الدوري الألماني، لمواجهة الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا.
وابتداءً من هذا الموسم، ستقوم الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مبدئياً، بالتنازل عن عائداتها التي لم توزع بعد من الدوري الألماني خلال الموسم المقبل.
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