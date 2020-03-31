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20 مليون يورو تبرعات في ألمانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج وباير ليفركوزن الألمانية لكرة القدم، عن مشاركتها في حملة تضامنية لتقديم 20 مليون يورو، دعماً لأندية الدرجة الأولى والثانية في الدوري الألماني، لمواجهة الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس .

وابتداءً من هذا الموسم، ستقوم الأندية الأربعة المشاركة في ، مبدئياً، بالتنازل عن عائداتها التي لم توزع بعد من الدوري الألماني خلال الموسم المقبل.

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