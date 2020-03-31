جامعة نيويورك أبوظبي تنظم جلسات رياضية أسبوعية عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قسم الرياضة واللياقة البدنية في جامعة نيويورك أبوظبي عن تنظيم سلسلة من جلسات اللياقة البدنية الأسبوعية المتاحة أمام الجميع، وذلك عبر خاصية البث المباشر على حساب القسم الرسمي على منصة «إنستجرام»، وسيجرى تنظيم سلسلة الجلسات يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء، لتبث أولى الجلسات اليوم.

وسيقود مدرب القوة والتكيف في جامعة نيويورك أبوظبي هيو جونز، جلسات اللياقة البدنية الأسبوعية بهدف الحفاظ على الصحة الجسدية واللياقة البدنية أثناء الالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ودعم حملة #خلك_في_البيت، وستتناول الجلسات مجموعة من التمارين الرياضية، بما في ذلك التمارين التي تعتمد على حمل الأوزان، بالإضافة إلى نصائح للمحافظة على مستوى الصحة واللياقة.

كما سيشارك قسم الرياضة واللياقة البدنية في الجامعة عبر خاصية القصص على «إنستجرام»، عدداً من الفيديوهات لتمارين مسجلة مسبقاً، وذلك ثلاث مرات أسبوعياً في أيام الأحد والاثنين والخميس، وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي قسم الرياضة واللياقة البدنية في جامعة نيويورك أبوظبي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.