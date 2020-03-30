شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعيد ترتيب خطة الأولمبياد مع هشام حطب وحسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة عدة اتصالات هاتفية مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لإعادة ترتيب خطة الأولمبياد، بعد أن تحدد موعد إجراء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، والتى سبق أن أعلن عن تأجيلها إلى صيف العام المقبل، وتقرر أن يكون موعدها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.
ومن المقرر أن يتضمن اجتماع الاتحادات الرياضية التباحث بشأن كل البرامج والمنافسات وكذلك الاطمئنان على أوضاع اللاعبين المؤهلين من كافة النواحى البدنية والتدريبية والفنية.
وفى ذات السياق استقبل وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادات الكوفيدراليات الأفريقية (الأوكسا) وناقش معه خطط الاتحادات الإفريقية في ضوء تحديد موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.
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