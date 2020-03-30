شفاء مدرب جالطة سراي من كورونا

تعافى فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي، من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان تريم أصيب في الاسبوع الماضي بفيروس كورونا، ليخضع للحجز في المستشفى، وبعد خضوعه إلى التحاليلثبت تعافيه بشكل كامل من المرض.
ويغادر المدير الفني التركي المستشفى اليوم الاثنين، على أن يخضع لحجر صحي في منزله.
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