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شفاء مدرب جالطة سراي من كورونا

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تعافى فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي، من إصابته بفيروس المستجد.

وكان تريم أصيب في الاسبوع الماضي بفيروس كورونا، ليخضع للحجز في المستشفى، وبعد خضوعه إلى التحاليل

ثبت تعافيه بشكل كامل من المرض.

ويغادر المدير الفني التركي المستشفى اليوم الاثنين، على أن يخضع لحجر صحي في منزله.

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