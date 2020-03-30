شكرا لقرائتكم إيميليانو دياز: الهلال مثل ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شبّه إيميليانو دياز فريق الهلال بريفر بليت الأرجنتيني، وذلك من حيث الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان.

وقال نجل رامون دياز، مدرب الهلال السابق، ومساعده، في تصريحات نقلتها صحيفة "nuevodiario" الأرجنتينية، يوم الاثنين: أود أن أعود إلى الدوري السعودي مجدداً، الناس هناك متحمسون جدا لكرة القدم، والهلال مثل ريفر بليت هناك، إذ يلعب مع 80 و70 ألف مشجع في المباراة الواحدة.

تصريحات إيميليانو في الصحيفة الأرجنتينية

ويشرف رامون دياز ومساعده إيميليانو على فريق ليبرتاد الباراغوياني، وذلك بعدما سبق وقاد الجهاز الفني للهلال في 2016-2018، قبل أن يتولى تدريب اتحاد جدة ثم بيراميدز المصري.

وكشف إيميليانو أنه يتواجد في الحجر الصحي مع والده، بعد انتشار فيروس كورونا في باراغواي، وأضاف: نفتقد كرة القدم الأرجنتينية، لكنني أفضل البقاء في الخارج، لأن دياز حقق كل شيء في الأرجنتين، أرغب في العودة إلى الدوري السعودي.