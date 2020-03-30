شكرا لقرائتكم "زميل إنييستا".. أول مصاب بكورونا في الدوري الياباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مدافعه الياباني الدولي جوتوكو ساكاي بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول لاعب في المسابقة تصيبه العدوى.

ولعب ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان وفي البداية اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة الأربعاء الماضي، وفي المستشفى في اليوم التالي شخصت حالته على أنها التهاب حاد في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي قبل أن تتأكد الإصابة بفيروس كورونا يوم الاثنبن.

وأكد كوبي أن الأعراض لم تظهر على أي لاعب في الفريق الذي يضم الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق والفائز بكأس العالم 2010.

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وقال النادي في بيان: في الوقت الحالي لم تظهر أعراض فيروس كورونا على أي لاعب أو أي عضو من أفراد الطاقم فيما عدا جوتوكو ساكاي، ونحن نعمل وطبقا لتعليمات السلطات الصحية على تحديد من تعامل معهم اللاعب المصاب وتعقيم أماكن التدريب الخاصة بالنادي بشكل كامل.

وكان ساكاي (29 عاما) انضم إلى كوبي قادماً من هامبورغ الألماني في الموسم الماضي.

وبسبب الفيروس توقف الدوري الياباني بعد أول جولة من الموسم، والتي أقيمت آخر مبارياتها أواخر فبراير الماضي.