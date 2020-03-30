سجلت دولة المغرب اليوم الاثنين عن أول حالة وفاة لرياضي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ". كتبت الصفحة الرسمية لقناة الرياضية المغربية على "فيسبوك": "فقدت أسرة الملاكمة الوطنية، الحكم الجهوي المراكشي محمد بوكنيون بعد إصابته بفيروس كورونا " . بوكنيون بعد إصابته بفيروس كورونا " . وأشارت التقارير، إلى أن زوجة الملاكم وأبنائه الخمسة يتواجدون حاليًا في الحجر الصحي بأحد المستشفيات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول رياضي مغربي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.