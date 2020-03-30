شفاء مدرب حراس فريق المدينة المنورة من كورونا

خرج الدكتور وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة من مستشفى الحجر الصحي بإسنا بمحافظة قنا، بعد أسبوعين بالحجر وذلك بعدماتحولت نتيجة التحاليل من إيجابية إلى سلبية أثناء فترة العزل، وتعافيه وتماثله للشفاء.
وأكد مصدر بنادى المدينة المنورةأن الحالة الصحية للدكتور وليد عبدالله تحسنت خلال الأيام الماضية وتم نقله من العناية المركزة وعدم احتياجه لجهاز التنفس الصناعي.
وكانت التحاليل الخاصة بالمدرب قد أثبتت أنها سلبية على مدار 48 ساعة.
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