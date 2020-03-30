كريستيانو رونالدو في جولة بشوارع البرتغال

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، كسر حالة الملل التي فرضها العزل الصحي، التي يقضيها الدون في جزيرة ماديرا خلال الفترة الحالية؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وترك النجم البرتغالي مدينة تورينو، في وقت سابق، من أجل الاطمئنان على صحة والدته، بعدما أصابتها وعكة صحية، قبل أن يخضع للعزل الصحي في مسقط رأسه، بعد ثبوت إصابة ثنائي البيانكونيري، المدافع

روجاني، والفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا.كشفت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية، عن صورة لهداف السيدة العجوز برفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه، أثناء التجول بأريحية في شوارع البرتغال، وهو إجراء سمحت به الأجهزة الأمنية في البرتغال خلال الفترة الأخيرة، في إطار العزل الصحي.