عمرو جمال ينصح حسام عاشور

حرص عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، المعار من الأهلي، على نصيحة قائد القلعة الحمراء، حسام عاشور، مؤكدًا أنهأفضل من زامل داخل الملعب.
قال جمال في تصريحات تلفزيونية، إن عاشور مازالقادرًا على العطاء موجهًا له النصيحة بالاستمرار في الملعب.
وتابع: "حسام عاشور دائمًا ما كان يقول إنه لا يستطيع ارتداء قميص غير الأهلي والجميع يعلم ذلك".
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