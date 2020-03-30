رسميًا.. تحديد موعد أولمبياد طوكيو خلال العام المقبل

أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب الرياضة، اتصالات هاتفية عدة مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أكد حسن مصطفى أنه تحدد موعد إجراء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 التي سبق أن أعلن عن تأجيلها إلى صيف العام المقبل، وتقرر أن يكون موعدها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

فى ضوء التوقيتات الجديدة لأولمبياد طوكيو، بحث الدكتور أشرف صبحى مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن الترتيب لعقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات

وفى السياق ذاته، استقبل وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادات الكوفيدراليات الأفريقية (الأوكسا) وناقش معه خطط الاتحادات الأفريقية في ضوء تحديد موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.فى ضوء التوقيتات الجديدة لأولمبياد طوكيو، بحث الدكتور أشرف صبحى مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن الترتيب لعقد اجتماع مع رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية لوضع خطة تنفيذية لجميع لاعبي الاتحادات الرياضية متضمنة خطط التدريب والاستعدادات واستكمال المنافسات وذلك بعد انتهاء فترة التوقف التي تشهدها الأنشطة الرياضية في مصر حالياً في ضوء إجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وسيتضمن اجتماع الاتحادات الرياضية التباحث بشأن البرامج والمنافسات كافة وكذلك الاطمئنان على أوضاع اللاعبين المؤهلين من النواحى البدنية والتدريبية والفنية كافة.وفى السياق ذاته، استقبل وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادات الكوفيدراليات الأفريقية (الأوكسا) وناقش معه خطط الاتحادات الأفريقية في ضوء تحديد موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

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