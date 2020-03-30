وزير الشباب يبحث مع البيطار وبطيشة تطوير إذاعة شباب مصر

فى ضوء إطلاق و تحويل العديد من أنشطة وزارة الشباب والرياضة ليتم بثها من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية وفي إطار أعمال تطوير وسائل بث وإذاعة أنشطة ومشروعات الوزارة، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين مع بعض رموز الإذاعة المصرية وهما الاساتذة كامل البيطار وعمر

بطيشة وذلك لبحث ومناقشة أوجه تطوير الخريطة البرامجية لإذاعة شباب مصر التى أطلقتها الوزارة منذ أيام قليلة على بوابة الشباب والرياضة وستتضمن خريطتها الإذاعية خلال الأيام المقبلة تطوير واستحداث العديد من البرامج الهادفة والمسابقات الثقافية والفنية والرياضية.تناول اللقاء استعراض العديد من الأفكار الإذاعية الجديدة التى ستبثها إذاعة شباب مصر ومنها البرامج الشبابية والثقافية والفنية والرياضية وبرامج حول المبادرات المجتمعية فضلا عن برامج التراث المصرى الرياضى والثقافي والفنى وبعض البرامج الترفيهية.ومن المقرر أن يستكمل وزير الشباب لقاءاته مع العديد من أساتذة ورموز الإذاعة المصرية ومنهم فهمى عمر وحمدى الكنيسى لاستكمال منظومة إذاعة شباب مصر وصقلها برموز الإذاعة المصرية فى مختلف المجالات .