هدف ريال مدريد وبرشلونة يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ

قرر “دافيد ألابا” الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألماني، عدم تمديد عقده مع الفريق، من اجل الرحيل في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وقال اللاعب في مقابلة مع صحفية “SPORT1″، أنه يمكن أن يتخيل اللعب في أي مكان آخر. أين ومتى، تركها ألابا بدون إجابة.

وعندما سُئل مرة أخرى عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ في مقابلة مع “GQ” قبل بضعة أيام، أجاب: “أشعر براحة شديدة في ميونيخ. ولكن من حيث المبدأ يمكنني أيضًا أن أتخيل مسارًا مختلفًا. سيظهر في وقت ما”.

وأضاف: “لا أعرف ما إذا كنت سأذهب في العيش في إسبانيا او انجلترا، من الممكن ان يحدث ذلك خلال مسيرتي المهنية أو بعدها. لكن يمكنني أن أتخيل اكثر من ذلك”.

وينتهي عقد “ألابا” مع الفريق البافاري بنهاية موسم 2021، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الميركاتو الشتوي 2021، وهناك محادثات كبيرة من جانب “ريال مدريد وبرشلونة” للتعاقد معه، بالإضافة إلى تشيلسي.

وارتبط اسم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المنصرف، بالإنتقال إلى صفوف “تشيلسي” الذي كان على استعداد للتعاقد معه من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، لكن “هانسي فليك” المدير الفني لفريق بايرن ميونخ رفض على الفور فكرة التخلي عن اللاعب قائلاً “ألابا غير قابل للبيع”.

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صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ألابا

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية ان إدارة فريق برشلونة تواصلت بالفعل مع “بيني زهافي” وكيل أعمال ألابا من أجل اقناعه بتخفيض راتبه تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ولكن “زهافي” يرى ان مفاوضات البلوجرانا سوف تصل إلى طريق مسدود، لأن اللاعب النمساوي يرفض تخفيض أجره، حيث يتحصل على راتب قيمته 8 ملايين يورو سنويًا مع “بايرن ميونخ”.

ويخطط وكيل أعمال اللاعب، لرحيل اللاعب الفترة المقبلة، ولكن إلى صفوف “ريال مدريد“، حيث سيكون هناك فرصة كبيرة للعب اساسيًا في ظل اقتراب رحيل “مارسيلو”.

ووفقا لحديث زهافي، فإن اللاعب يرغب في الرحيل بسبب أن “بايرن ميونيخ” لم يحترم التزاماته التي أثارها خلال اخر تمديد عقد للاعب مع الفريق.

وكان مسؤولي النادي “البافاري” قد وعدوا “دافيد ألابا” أن يأخذ فرصة أكبر باللعب في خط الوسط بدلاً من مركز الظهير الأيسر ولكن “قرر فليك” تعديل مركز اللاعب ليشغل متوسط الدفاع، لإعطاء فرصة اكبر للظهير الشاب “ألفونسو دافيز”.

الأمر الذي يوضح أن رحيل اللاعب عن “أليانز آرينا” اقترب وبشدة، ويتبقى فقط معرفة الفريق الذي سينضم إليه اللاعب هل تشيلسي؟ أم ريال مدريد او برشلونة.