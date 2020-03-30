الامارات | برشلونة يرد في بيان رسمي عن موقف ميسي واللاعبون من تخفيض رواتبهم

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرد في بيان رسمي عن موقف ميسي واللاعبون من تخفيض رواتبهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً على موقعهم الرسمي أوضحوا من خلاله موقف لاعبي الفريق وقائدهم الأرجنتيني ميسي من المشكلة الخاصة برواتب اللاعبين في العالم، وخاصة الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال النادي في بيان رسمي: “يعلن النادي تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 70% مع مساهمة إضافية من اللاعبين نفسهم حتى يحصل جميع الموظفين بالنادي على رواتبهم كاملة”. وجاء ذلك رداً على بعض الأخبار التي ترددت عن رفض لاعبي برشلونة تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة الكبيرة أمام الأندية الإسبانية بسبب توقف الدوري والذي يتصدره فريق برشلونة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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