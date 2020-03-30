شكرا لقرائتكم "كورونا" يهدد برشلونة بخسارة أكثر من 100 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مهددا بخسارة مالية تزيد عن 100 مليون يورو في ظل توقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكشفت رت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يخشى من التعرض لخسارة مالية فادحة ربما تصل إلى 10% من إجمالي ميزانية النادي لعام 2019 - 2020، بسبب توقف عوائد البث التليفزيوني وإيرادات المباريات، وهو ما دفع إدارة الفريق الكتالوني لخفض رواتب لاعبيه مؤقتا.

وكشف تقرير الصحيفة أن إيرادات بيع تذاكر مباريات برشلونة في الموسم الماضي بلغت 93.3 مليون يورو، بمتوسط 3.3 مليون يورو لكل مباراة أقيمت بملعب "كامب نو" معقل الفريق الذي يتسع لأكثر من 98 ألف متفرج.

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وأضافت "ماركا" أنه في حال استمرار تعليق مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ربما يخسر برشلونة 26.4 مليون يورو حال تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، بالإضافة لخسارة 22.5 مليون يورو مكافأة الصعود للمربع الذهبي لدوري الأبطال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومبلغ اخر قدره 10.5 مليون يورو، وكذلك خسارة إيرادات البث التليفزيوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ربما يواجه تراجعا في إيراداته المتعلقة بمبيعات البضائع ومدارس كرة القدم الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وتذاكر دخول المتحف.

وزادت: التقديرات تشير لخسارة 15 مليون يورو من الدخل الناتج عن المتحف، الذي جلب 60 مليون يورو في الموسم الماضي، ويتطلع مسؤولو برشلونة إلى خفض الرواتب بنسبة لتوفير 106 ملايين يورو بهدف تغطية تلك الخسائر.