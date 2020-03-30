شكرا لقرائتكم شروط الإسماعيلي تبعد شريف إكرامي عن قلعة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولى النادى الاسماعيلى مواصفات خاصة لحارس المرمى الذى سوف يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاءت شروط الإسماعيلي فى الحارس الجديد، لتبعد شريف إكرامي حارس الأهلي عن دائرة الترشيحات بعدما أعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده وعدم تجديده.

ويشترط مسئولى الإسماعيلي أن يكون الحارس صغير السن ليستطيع إفادة الفريق الاصفر لسنوات طويلة وهو ما لا ينطبق على شريف إكرامي البالغ 37 عام وبالتالي لن يمكنه الاستمرار مع الدراويش لسنوات طويلة وفقا لمخطط مسئولي الدراويش.

كما يرى مسئولى الاسماعيلى أنه لا يجب أن يكون الحارس الجديد مشهوراً حتى لايثير أزمات فى الفريق حال وضعه على دكة البدلاء لبعض فترات، بالإضافة لإمتلاكه خبرة قوية فى الدوري الممتاز لتفادى التعاقد مع حارس لا يتحمل ضغوط الجماهير.

واستقر مسئولو النادى الاسماعيلى على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسا الفريق الأصفر ، ورغم أن مدرب الحراس كان يرفض فكرة التعاقد مع حارس جديد إلا أن تذبذب مستوى الحارسان دفعه للتفكير فى التعاقد مع حارس ثالث .

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حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى ، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضى، قاد الفريق في 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .