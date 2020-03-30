شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعتمد زيادة بدلات مراقبي الحكام في اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، زيادة بدلات مراقبي الحكام في اللائحة الجديدة التي صرف مسئولو الجبلاية بدلات الحكام بناءً عليها.

وقرر مسئولو الجبلاية أن تكون بدلات مراقبي الحكام كالتالي: 1000 جنيه للدوري الممتاز، 800 جنيه للقسم الثاني ،600 جنيه للقسم الثالث ، 500 جنيه للقسم الرابع.

ونشر "الخليج 365" أمس البدلات الجديدة للحكام في الأقسام المختلفة للدوري، بعدما صرف اتحاد الكرة اليوم مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه قيمة مستحقات الحكام عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وجاءت البدلات في اللائحة الجديدة كالتالي: الدوري الممتاز: 5 آلاف جنيه لحكم الساحة .. 3750 لكل مساعد القسم الثاني: 2000 جنيه لحكم الساحة .. 1500 لكل مساعد القسم الثالث: 1000 جنيه لحكم الساحة .. 750 لكل مساعد القسم الرابع: 300 جنيه لحكم الساحة ومثلهم لكل مساعد.

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وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.

فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور اليوم السابع انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.