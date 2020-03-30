رد نجم سلة الأهلي على أبناء النادي

قام لاعب فريق كرة السلة في النادي الأهلي اللاعب مودي الجارحي بشن هجون عنيف على جميع اللاعبين في نادي الأهلي الذين قاموا بالخروج عبر الفضائيات والمواقع الذين قاموا بمهاجمة النادي وانتقدوه خلال الفترة السابقة بسبب الأزمة التي مر بها مؤمن زكريا.

وقام بالكتابة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك” النادي الأهلي خيره علينا كلنا موضوع مش محتاج للنقاش أصلا دي حاجة مفروغ منها، النادي بيديك شهرة وفلوس وحب الناس وكل حاجة حلوة يتمناها أي رياضي في مصر وفي أفريقيا وفي العرب”، وأضاف أيضاً” “النادي الأهلي حلم لأي رياضي يخش من بوابة النادي، جماهير النادي هي الوحيدة اللي خيرها عليه عشان الناس دي مش بتستفيد أي حاجة غير أنها بتحب النادي من قلبها و بس، وممكن يموتوا نفسهم عشان يشوفوا ناديهم بيكسب وبالعكس بيصرفوا من جيبهم عشان يروحوا ماتشات هما دول اللي بجد بيضحوا عشان الأهلي”.