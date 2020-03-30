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أحمد الشناوى يستعيد ذكرياته فى معسكر الفراعنة بصورة مع صلاح وطارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، ذكرياته مع المنتخب الوطني في أحد المعسكرات، بصورة جمعته مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمد صلاح نجم الإنجليزي، ونبيل عماد ونجا لاعب بيراميدز.

ويبحث أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن عرض خليجي تمهيداً للرحيل عن ناديه بداية من الموسم المقبل، بعدما تأكد تعاقد ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي، والذي ينتهى تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وفشل جلسة تجديد عقده مع ناديه.


احمد الشناوي

من ناحية أخرى، ازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس ، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى .

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الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

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