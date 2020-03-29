شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحمدي: فخور باعوامي العشرة في انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 تحدث لاعب ​المنتخب المصري​ و​فريق أستون فيلا​ الانكليزي، الدولي ​أحمد المحمدي​، عن وصوله لموسمه العاشر في الملاعب الإنكليزية، بعد انضمامه الى صفوف فريق ​سندرلاند​ الإنكليزي في عام 2010 قادماً من ​فريق إنبي​ المصري.

وقال المحمدي: "بدايتي في سندرلاند كانت صعبة وخصوصاً في ظل الاختلاف بالمستوى بين مصر و​إنكلترا​ كما أن الطقس مغاير واللغة ايضاً ولكنني تأقلمت بسرعة خاصة بعد زواجي المبكر، وأتمنى أن أستمر لخمسة أعوام أضافية، وأنا فخور جداً لأنني أول لاعب مصري يقضي 10 سنوات في المنافسات الانكليزية".

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