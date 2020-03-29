شكرا لقرائتكم فايلر يكسر ملل العزل المنزلى بمشاهدة مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فترة توقف الدوري العام والنشاط الرياضي بشكل عام على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا لمشاهدة مباريات بطولة الدوري العام، والتي أقيمت حتى قبل التوقف.

وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني بقيادة فايلر يرغب في الوقوف على المستوى الفعلي للاعبي الدوري المصري خاصة المرشحين منهم لارتداء قميص النادي الأهلي في الموسم الجديد، وأرتبط أسم أكثر من لاعب بالانتقال للأهلي في الموسم الجديد أبرزهم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ورجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ومحمود جاد حارس انبي وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة.

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ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.