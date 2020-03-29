أصبح النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة الإسباني، محط أنظار فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة أعلن عن عدم رغبته في بيع ديمبلي، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسعى لضم النجم الفرنسي ليكون بديل هجومي مناسب لدعم هجوم الريدز. يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسعى لضم النجم الفرنسي ليكون بديل هجومي مناسب لدعم هجوم الريدز. وأشارت إلى أن ليفربول رصد 90 مليون يورو، من أجل ضم عثمان ديمبلي من برشلونة. يورو، من أجل ضم عثمان ديمبلي من برشلونة. يذكر أن عثمان ديمبيلي يعاني من فترة من عدم الإستقرار في صفوف برشلونة منذ إنتقاله إلى الفريق الكتالوني قادمًا من دورتموند الألماني، وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي نظراً للإصابات المتعددة التي يتعرض لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يخطط لضم عثمان ديمبلي من برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.